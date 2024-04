Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Lando Zoffoli. Aveva 80 anni

Oggi si tengono i funerali di Lando Zoffoli, una delle persone più note in città. Aveva 80 anni e si è spento domenica. Da giovanissimo è stato un calciatore dilettante molto stimato, indossando la fascia di capitano del Cesenatico e giocando anche nel Cervia. Questa sua passione l’ha mantenuta anche quando smise di giocare, facendo il volontario alla Gipo Viani Ad Novas e poi il segretario al Bakia Cesenatico sino a poco tempo fa. Come professionista sul lavoro si è distinto invece soprattutto a livello associativo, prima come responsabile fiscale della Confesercenti, poi per trent’anni e stato il capo ufficio della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, accompagnandone la crescita da piccolo ufficio in cui lavoravano soltanto due persone sino alla grande sede in via Negrelli. Per diversi anni Zoffoli è stato anche consigliere di Gesturist, società formata dal Comune e dalle associazioni di categoria.

L’ultimo saluto a Lando verrà dato oggi pomeriggio alle 15 all’ospedale Marconi e alle 15.30 al Cimitero di Cesenatico centro. Lando Zoffoli lascia la moglie Fabriana, i figli Cristiano e Simone, le nuore Erika e Joice, i nipoti Giacomo, Nicolò ed Emberly, oltre ad altri parenti e tante persone che gli volevano bene. Per volontà della famiglia le offerte saranno devolute all’associazione no profit "Qualcosa di grande per i piccoli".

Sono tante le testimonianze di affetto e di cordoglio, che giungono dagli amici, dalla Proloco del Monte, dal Bakia e con forza dalla Cooperativa stabilimenti balneari, il cui presidente Simone Battistoni ha deciso di chiudere la sede oggi pomeriggio per lutto.

g.m.