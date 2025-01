Oggi si può chiudere per l’arrivo di Saric

Quella odierna potrebbe essere la giornata buona per chiudere il cerchio a centrocampo. L’obiettivo del ds Fabio Artico è rinforzare il reparto con l’arrivo di Dario Saric dal Palermo. L’accordo con il giocatore c’è da giorni, poi la richiesta eccessiva da parte dei siciliani (300mila euro) ha portato ad una brusca frenata. Da domenica avrebbero abbassato le pretese, pare a 100mila euro. Richieste che ieri sono passate al vaglio del board bianconero, tanto che si attendeva la fumata bianca già ieri. La questione si è spostata ad oggi. Si attende una chiusura dell’affare in giornata, anche perchè il Cesena, con Calò che sarà fuori causa per squalifica, ha bisogno subito di una pedina a centrocampo. Le alternative non convincono. Si è parlato di Federico Zuccon, mediano classe 2003 scuola Atalanta, già inseguito nella sessione estiva, ora in prestito alla Juve Stabia dove però non ha trovato il campo con continuità, solo sette presenze per lui. Poi c’è l’opzione Jack Ryan McGlynn, 2003, che gioca in Mls, la serie A statunitense, nel Philadelfia e che vanta anche 5 presenze ed una rete con la casacca della nazionale a stelle e strisce. E’ giusto un’opzione. Altro capitolo: l’attacco. Servirà un sostituto nel nel caso in cui partisse Augustus Kargbo, con il Blackburn pronta ad assestare l’affondo mettendo sul piatto un milione di euro per il titolo definitivo. L’accordo, però, non c’è e Kargbo sabato, contro il Bari, è stato praticamente decisivo. Se parte, i nomi per sostituirlo sono il centravanti classe 2004 Flavio Russo, 12 presenze e due reti in questa stagione con la casacca del Sassuolo, la prima delle quali proprio contro il Cavalluccio alla seconda di campionato, e il cileno dell’Udinese Damian Pizarro, classe 2005, prelevato dai friulani in estate dal Colo Colo per 3 milioni e mezzo di euro, ma sin qui mai utilizzato.