Oltre 200 partecipanti in sella per la prima ’Social Pedalèda’

È stata un successo la prima edizione de “La Social Pedalèda”, l’iniziativa nata per promuovere la mobilità sostenibile lungo la Ciclovia del Pisciatello da Cesena a Cesenatico, che ha visto la partecipazione di oltre 200 ciclisti. L’evento, ideato da Andrea Piccinini e Michela Pentericci – conosciuti online come Bike like a couple – e organizzato in collaborazione con Legambiente Forlì-Cesena, Matilde Studio e la manifestazione “Azzurro come il Pesce”, si è svolto in un clima di grande serenità, allegria e partecipazione condivisa. A dare il via alla pedalata in piazza della Libertà è stato il saluto del sindaco Enzo Lattuca, mentre all’arrivo in piazza Ciceruacchio a Cesenatico i partecipanti sono stati accolti dal sindaco Matteo Gozzoli. Il gruppo ha pedalato in sicurezza lungo un percorso di circa 20 km, prevalentemente su pista ciclabile, scortato dalla Polizia Locale nei punti più critici. L’atmosfera è stata quella di una giornata all’insegna dello stare insieme, della scoperta del territorio a ritmo lento e della promozione di un modo diverso di vivere gli spostamenti. Sorridono gli organizzatori Andrea e Michela: "La partecipazione calorosa e l’assenza di criticità organizzative confermano che “La Social Pedalèda” ha colto nel segno, unendo sport, natura e impegno per un futuro più sostenibile".