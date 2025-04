Omaggio a Fabrizio De Andrè con gli Artenovecento in piazza

Gli Artenovecento tornano col loro omaggio a Fabrizio De André a Longiano domenica 27 aprile alle 17.30, in piazza Malatestiana, di fronte al Castello cinquecentesco, simbolo di Longiano. Qui il gruppo sarà ospite della Falegnameria Cocktail Bar, in una formazione di sei elementi, adatta sia ai brani più energici che a quelli più intimisti e d’atmosfera del repertorio del cantautore genovese. Sarà, quindi, un’ottima occasione per riascoltare e riscoprire i capolavori di Faber, da Il pescatore a Bocca di rosa, da Creuza de mä a Via del Campo. E anche qualche sorpresa, come spesso succede nei concerti del gruppo cesenate. Sul palco Matteo Peraccini, voce e chitarra; Emiliano Ceredi, chitarre, bouzouki, percussioni, cori; Claudia Stambazzi, flauti e voce; Gioele Sindona, violino, nyckelharpa, cori; Sandro Frattini, basso e cori; Federico Lapa, batteria. L’evento è gratuito ma per occupare il tavolo durante il concerto è necessario consumare per un minimo di 20 euro a persona. Sarà possibile cenare o fare aperitivo prima, durante o dopo il concerto. È fortemente consigliata la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: tel. e whatsapp 348 5707646.

e. p.