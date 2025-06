Occhio Cesena, Modena su Saric. Giovanili: avanti con Colacone

Gli occhi del Modena su Dario Saric con il Cesena che rischia di dover depennare dal taccuino dei possibili obiettivi di mercato il nome del centrocampista, classe ’97, di proprietà del Palermo. Saric è appena tornato al club rosanero dopo che il Cavalluccio, com’era prevedibile, ha rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto fissato, nell’accordo di trasferimento temporaneo siglato a gennaio, a un milione e ottocentomila euro. Nei cinque mesi passati in Romagna però Saric ha dimostrato di avere le caratteristiche giuste per il gioco di Michele Mignani il quale lo ha spedito in campo quindici volte di cui tredici dal primo minuto e lui ha risposto con prestazioni quasi sempre convincenti, impreziosite da 3 reti che hanno portato in dote sette punti.

Un ritorno in riva al Savio che sarebbe comunque reso difficile dai numeri: il Palermo tre anni fa ha sborsato un milione e ottocentomila euro, pagati in tre tranche, per prelevarlo dall’Ascoli, ed in caso il Cesena puntasse al titolo definitivo le cifre per il cartellino sarebbero comunque alte. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da un nuovo prestito, probabile però che i siciliani chiedano questa volta un contributo robusto all’ingaggio del giocatore che si aggira attorno ai 600mila euro netti l’anno. L’inserimento nel Modena, l’avrebbe richiesto il neo allenatore dei canarini Sottil che l’ha avuto ad Ascoli, e rientrerebbe nell’affare Palumbo. Questo rende tutto ancora più in salita e gli occhi del Cavalluccio devono a maggior ragione cominciare a guardare altrove per rinforzare un reparto, quello di centrocampo, che ha bisogno comunque di diversi innesti. Dopo i ritorni alla casa base dei prestiti, Ceesay al Malmö FF, Mendicino all’Atalanta, Tavsan al Verona e appunto Saric al Palermo, la linea mediana conta in rosa attualmente sette giocatori: Emanuele Adamo, Giacomo Calò, Simone Bastoni, Tommaso Berti, Matteo Francesconi, Raffaele Celia, e Daniele Donnarumma. Una coperta cortissima che potrebbe accorciarsi ulteriormente in sede di mercato. Potrebbero, infatti, fare le valige Simone Bastoni, difficile la sua convivenza con Calò tanto che Mignani nelle ultime tredici partite lo ha schierato solo cinque volte da titolare, e Daniele Donnarumma che nella seconda parte di stagione è stato usato dal tecnico ligure solo per far prendere fiato Celia diventato nel frattempo titolare fisso. Se poi dovessero arrivare le offerte giuste potrebbero lasciare anche Berti e Francesconi, per quest’ultimo si sono mosse Genoa, Verona e Sassuolo. Dal mercato deve di sicuro arrivare un alter ego a destra di Manolo Adamo ed un esterno sinistro che si alterni con Celia, ma non può nemmeno mancare l’inserimento di un mastino di centrocampo dinamico capace di fare gioco ma anche di garantire copertura alla difesa. La scorsa estate Mignani aveva puntato sul suo pupillo Maita, alla fine non se n’è fatto nulla e quasi sicuramente anche quest’anno non si muoverà da Bari. Altre operazioni in entrata sono poi da calibrare in base alle uscite.

Sciolto, invece, il nodo che riguarda il responsabile del settore giovanile. Avanti con Roberto Colacone, che continuerà quindi il suo lavoro iniziato due stagioni fa e con la scadenza del contratto che rimane al momento quella di giugno 2026. Colacone aveva chiesto un prolungamento, i discorsi per un eventuale rinnovo sono però rimandati a settembre, nei giorni scorsi su di lui aveva mostrato interesse il Venezia, di contro il Cesena, la settimana scorsa, aveva sondato la disponibilità dell’ex Spal Massimiliano De Gregorio.

Andrea Baraghini