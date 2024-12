Onit Sumobot Cup a Cesena: trionfo dell'Itt Pascal nella competizione tra robot

Si è svolta presso il campus universitario di Cesena la quarta edizione della Onit Sumobot Cup. La competizione, organizzata dall’azienda Onit di Cesena, ha visto sfidarsi, in una avvincente gara, i robot programmati dagli studenti nel loro periodo di stage presso Onit svolto al termine dello scorso anno scolastico.

Le scuole partecipanti alla competizione, tutte di Cesena, erano l’Itt Pascal, l’Ite Serra e il liceo scientifico Righi. Per ogni scuola hanno partecipato quattro alunni, suddivisi in due squadre composte ciascuna da due alunni.

L’aula magna del Campus universitario di Cesena ha accolto gli sfidanti e anche gli studenti delle classi quinte dei vari istituti che, nell’arco della mattinata, hanno potuto non solo appassionarsi alla sfida tifando per i compagni, ma anche assistere agli speech di Giacomo Pracucci, Sara Genestreti ed Ambra Benvenuti che hanno illustrato agli studenti presenti le diverse applicazioni sviluppate da Onit, passando dall’intelligenza artificiale, alla realizzazione di app multipiattaforma sino ad arrivare all’ambito sanitario.

Prima di approdare alla sfida finale, è stato proposto un momento dedicato all’orientamento, con la presentazione dei corsi di informatica attivi presso la sede cesenate dell’Università di Bologna.

La competizione Sumobot si è svolta in due fasi: una prima fase con un campionato in cui tutte le squadre si sono affrontate tra loro; ed una seconda fase con le semifinali e la finale. L’Itt Pascal ha portato in finale entrambe le sue squadre, e ha visto il trionfo della squadra composta da Michele Bagnolini e Hu Lihao della classe 5F (nella foto). La scuola ed i vincitori hanno ricevuto un premio da Onit.