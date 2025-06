Opere in ceramica lasciate alla scuola

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, prima di passare alla media, hanno lasciato alla Pascoli tante opere in ceramica: tre pannelli con tanti fiori, fili d’erba, foglie e farfalle, disegnate, realizzate con la creta e cotte con l’aiuto del ceramista Mattia Vernocchi. "Sono immagini di primavera che abbelliscono l’atrio centrale e il primo piano della nostra scuola – spiega la dirigente Giuliana Massaro – gli alunni hanno dovuto progettare tutti insieme e lavorare insieme, rispettando le diversità di ciascun bambino, tutti sono stati coinvolti anche gli alunni con disabilità e ciascuno di loro ha sviluppato la propria creatività". I costi dei pannelli in ceramica di grandi dimensioni e di tantissime altre piccole opere che ieri pomeriggio sono stati inaugurati davanti a tutti gli alunni e insegnanti della scuola, per la giunta comunale presenti la vice sindaca Serena Zavalloni e l’assessore Pavolucci, è stato coperto grazie al contributo dei genitori e in particolare grazie a un sostanzioso contributo dei genitori di alcune aziende del territorio, hanno permesso agli alunni di fare un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita. "Sono state predisposte delle targhe con i nomi di ciascun bambino – spiega la dirigente Massaro – in modo che quando diventeranno grandi, saranno genitori o anche addirittura nonni, portando a scuola i loro nipoti o i loro figli potranno raccontargli ’ho partecipato anch’io a realizzare quei pannelli di ceramica e quell’ape appesa lì l’ho fatta proprio io’".

Vincenzo D’Altri