Ora c’è anche qualcuno che ruba i fiori sulle tombe

Ladri di ciclamino. Accade anche questo nei cimiteri. Lo dimostra il post di una donna residente in zona, la quale sui social denuncia il furto di due vasi di ciclamini, che aveva acquistato per portarli sulla tomba della madre. La donna derubata, più che legittimamente, apostrofa la ladra o il ladro con epiteti molto eloquenti e la invita a vergognarsi, anche perchè il gesto è premeditato dal momento che la tomba della defunta è in un loculo in altezza, quindi chi ha sottratto i ciclamini deve aver per forza impiegato la scala.