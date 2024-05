Ora una settimana di pausa. Il 19 maggio si assegna la Coppa

E’ chiaro che in un triangolare nel quale ogni squadra gioca due partite, una in casa e una fuori, se parti vincendo la prima in trasferta, parti bene.

Metà (abbondante) dell’ultimo lavoro da portare a termine in questa primavera è stata fatta, ora resta l’atto conclusivo, che assume ancora una volta quest’anno i connotati di una possibile festa in famiglia.

Domenica 19 maggio alle 17.45 (diretta Rai Sport) il Cesena si giocherà la Supercoppa di serie C tra le mura amiche dell’Orogel Stadium ospitando la Juve Stabia, che nel frattempo sabato 11 maggio alle 18 riceverà il Mantova, a zero punti dopo la sconfitta incassata al fotofinish contro il Cavalluccio.

I punteggi del torneo vengono assegnati come da tradizione calcistica: tre punti a chi vince, uno a chi pareggia, zero a chi perde. E se si finisse in parità? Ci sono quattro opzioni, che partono dalla classica differenza reti nel gironcino. Se si fosse ancora in parità si passerebbe a valutare il maggior numero di gol segnati. Non bastasse ancora, si conteggerebbero soltanto i centri bollati in trasferta. E se ancora non fosse sufficiente per trovare un vincitore (ma qui si entra nell’ambito della fantascienza, che in confronto Star Wars è un documentario) ci sarà un sorteggio a designare il nome di chi alzerà la coppa.