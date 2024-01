Ordigno bellico inesploso, sgombero in via Sorrivoli

Nella mattinata di sabato 20 gennaio gli artificieri dell’esercito interverranno per disinnescare e rimuovere un ordigno bellico inesploso della Seconda guerra mondiale ritrovato nella zona di via Sorrivoli. Ben 130 famiglie residenti in alcuni tratti delle vie Chieti, Falconara, Francavilla, Golfaro Francia, Isernia, Ortona, Sorrivoli e Vasto, riceveranno dal Comune la comunicazione dell’ordine di sgombero delle abitazioni e divieto di accesso e sosta dalle 7.30 alle 13.

Nella stessa mattinata tutti coloro che lo vorranno potranno recarsi presso la sede del Quartiere Cesuola (via Ivo Giovannini, 20) dove sarà allestito un punto di accoglienza che resterà a disposizione del pubblico fino alla conclusione delle operazioni. Per segnalare eventuali esigenze sanitarie o la presenza, nei nuclei familiari, di persone in particolari condizioni di fragilità, gli interessati possono contattare il servizio Protezione civile comunale: protezionecivile@comune.cesena.fc.it

Per la durata delle operazioni, la popolazione presente nella zona di sgombero dovrà allontanarsi a partire dalle ore 7.30 e fino al termine delle operazioni, così come dovranno cessare tutte le attività economiche e produttive. Tutti gli animali dovranno essere evacuati. I vetri degli edifici dovranno essere nastrati per evitare la formazione di schegge dovute all’eventuale onda di sovrappressione.