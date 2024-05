"Orgogliosi del Festival, la libertà fa crescere la comunità"

Festival Malatestiano della Libertà: tirano le somme ed esprimono grande soddisfazione per i risultati raggiunti, gli organizzatori Nazione Futura, Valori e Libertà, il Crocevia con la collaborazione di Confcommercio cesenate e il patrocinio del Comune di Cesena. "Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti - mettono in luce i presidenti di Nazione Futura Francesco Giubilei, Valori e Libertà Maria Lucia Macagnino, Crocevia Tommaso Marcatelli e di Confcommercio Corrado Augusto Patrignani - dei riscontri ottenuti da una manifestazione che è stata preparata per mesi e ha coinvolto fior di intellettuali di ambito nazionale e locale i quali hanno dato vita a ‘panel’ di alto livello. La presenza della Rai ha nobilitato una rassegna che si è accreditata come un unicum per Cesena, un festival delle idee che ha consentito di calamitare attenzione sulla nostra città potenziandone il brand. La Biblioteca Malatestiana è stata una location ideale e tutti i relatori provenienti da fuori che non la conoscevano si sono detti meravigliati di tanta bellezza".

"Si è trattato di un festival bipartisan e senza etichette politiche - proseguono i presidenti delle associazioni promotrici - con rappresentanti di tutte le aree culturali e politiche che hanno sviluppato confronti serrati, ma sempre civili e leali, basati prima di tutto sull’ascolto reciproco, e sullo scambio delle rispettive posizioni. Il confronto tra i candidati sindaci, con l’aula magna gremita e il pubblico assiepato anche nella sala delle proiezioni dove ha assistito sullo schermo all’evento, è stato il suggello di un evento che ha rimarcato come la libertà sia il bene inalienabile più importante a fondamento di ogni comunità, da salvaguardare nel rispetto delle regole, in tutti gli ambiti dell’agire umano, perché quando la libertà viene minata e ridotta iniquamente, si retrocede a livello di cittadini non liberi, il benessere si blocca, le imprese si irretiscono, la convivenza si atrofizza".