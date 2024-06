Osteria Michiletta va al mare. Simone Rosetti riaprirà un’enoteca a Cervia

Lo aveva promesso a sé stesso da tempo: prima o poi avrebbe riaperto un’attività nella sua città d’origine, Cervia, il posto in cui tutto era iniziato ormai più di dieci anni fa. È arrivato il momento di mantenere la promessa per Simone Rosetti, imprenditore della ristorazione noto in tutta la Romagna per aver assunto la gestione di alcuni locali d’eccellenza, come il Ca’ de Bè di Bertinoro e i cesenati Vineria del Popolo e Osteria Michiletta. Nei giorni scorsi, Rosetti ha svelato sui social che riaprirà l’Enoteca Pisacane, attività che egli stesso aveva avviato, nel 2014, nella piazzetta del centro storico cervese. Chiusa da due anni dopo un cambio gestione, l’enoteca ricomparirà, ma in una veste inedita – e con un nome nuovo - nel vicino Viale Roma. "In questi anni mi sono tolto già tante soddisfazioni – esordisce il ristoratore – ma sentivo la mancanza di un’attività in riva al mare, nella mia Cervia. Mi sono dato da fare, allora, nella ricerca di un locale adatto: quello in cui aveva sede l’enoteca era stato snaturato dalla gestione precedente, aveva perso la sua anima. Ora ho trovato uno spazio adeguato, a pochi passi da piazza Pisacane: è più grande, con un’area da dedicare alla cucina. E riavrà quell’ispirazione spagnola che mi aveva guidato più di dieci anni fa, quando decisi di aprire un locale dopo i miei viaggi in terra iberica". L’enoteca proporrà infatti una ristorazione leggera – ‘vino e tapas’ – che ricalcherà l’abitudine spagnola degli ‘stuzzichini’, da gustare in qualsiasi momento della giornata. Altra novità, il nome: la rediviva enoteca sarà, nelle intenzioni di Rosetti, la versione estiva e ‘light’ dell’osteria Michiletta, che si prenderà, dunque, una lunga pausa estiva. Il locale si chiamerà, infatti, ‘Michiletta vini e tapas’. Lo staff al completo del ristorante di via Strinati si trasferirà, per questi mesi, a Cervia. "Desideravo che i miei collaboratori maturassero un’esperienza in Riviera: quando gliene ho parlato per la prima volta, mi hanno risposto con entusiasmo e totale appoggio. In questi giorni sono loro a darmi una mano con il riallestimento: non vediamo l’ora di aprire". Rosetti tiene a sottolineare, infine, che la Michiletta ‘originale’ – da lui riaperta un anno fa, dopo l’addio della coppia Angarola-Rapberger - va a gonfie vele: "lavoriamo molto bene, ma in piena estate un calo di frequentatori è fisiologico. La città è più gettonata nel periodo invernale, la Riviera è ancora l’opzione migliore per l’estate. Per questo è importante differenziare, senza perdere di vista, tuttavia, l’attenzione alla qualità".

Maddalena De Franchis