Oswaldo Fernandez: Babbo Natale in bici per Anacri e le adozioni in Costa Rica

I sorrisi sono sempre contagiosi. Figuriamoci quelli di Babbo Natale. In questi giorni il ciclista Oswaldo Fernandez salirà in sella alla sua bici col vestito rosso e la barba bianca di Santa Claus per distribuire auguri e allo stesso tempo rendere note le attività di Anacri, l’Associazione Nazionale Amicizia Costa Rica - Italia, che si occupa di mantenere unite le famiglie italiane che hanno adottato bambini orfani nel Paese dell’America Centrale, aiutandole a consolidare i loro rapporti di amicizia e promuovendo anche la valorizzazione delle radici culturali.

"E’ un progetto che ho sposato con grande entusiasmo - commenta Fernandez - perché conosco bene l’importanza di essere accolti in una famiglia e trovare nuovi affetti. Parlo per esperienza diretta: non ho mai conosciuto mio padre e mia madre mi lasciò quando ero ancora piccolo. Per fortuna a occuparsi di me c’era la nonna. Trasferitomi in Italia, ho affrontato molti altri momenti difficili, legati in particolare all’alcolismo, una battaglia che sono riuscito a vincere grazie allo sport e alla vicinanza di persone speciali. Ora che la mia vita è ricominciata e che l’affetto della mia famiglia mi ha dato tantissimi motivi per essere felice, sono entusiasta di poter condividere questa gioia con altre persone".

Dunque Fernandez pedala, partecipando a corse ed eventi nel nostro territorio e non solo. Pedala per se stesso, ma soprattutto per gli altri.

"Ho notato che ascoltare storie positive aiuta. Aiuta a vedere il mondo sotto un altro punto di vista. Per questo sono ancora più convinto dell’importanza di incontrare persone e parlare con loro. Di come ho sconfitto la dipendenza dall’alcol, magari, ma anche di come la vita di bambini e bambine può cambiare per sempre grazie all’affetto. Il progetto del quale faccio parte, anche grazie al prezioso aiuto di Idroimpianti e di Maurizio Novelli e Giorgio Baldini, è svolto in collaborazione con l’ambasciata del Costa Rica a Roma: un riconoscimento importante che premia l’impegno e la passione di chi ogni giorno ha come grande obiettivo quello di aiutare gli altri".