Ottant’anni dalla strage di Tavolicci

Una lunga rassegna di eventi che parte da luglio e si conclude a settembre per ricordare la strage nazifascista di Tavolicci. "Ottant’anni fa – ricorda Ines Briganti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena – il 22 luglio del 1944 nel piccolo e isolato borgo di Tavolicci si consuma la strage più raccapricciante e numericamente più consistente della Romagna: 64 persone, di cui 19 sotto i 10 anni, vengono trucidate dal IV Battaglione di volontari di polizia italo-tedesca. A dispetto della violenza particolarmente efferata e delle tragiche conseguenze, la strage resta non solo impunita ma anche difficilmente analizzabile. Con lo scopo di ricostruire quei drammatici eventi e di non dimenticare quanto è avvenuto, anche quest’anno l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, insieme all’Unione dei Comuni Valle del Savio, ad Anpi Alto Savio e all’Associazione ‘Amici della casa di Tavolicci’ propone la rassegna ‘Alto Savio 1944-80 anni fa. Un luglio di sangue e terrore’ che si svilupperà da domenica 7 luglio a sabato 28 settembre attraverso camminate, momenti conviviali, spettacoli teatrali, musica e letture di libri". Il primo appuntamento è per domenica 7 luglio alle Balze, alle 8.30, con ritrovo in piazza XVII luglio. Da qui partirà la camminata ‘L’estate dei lupi’ di 8 chilometri. Verranno toccati vari cippi e luoghi significativi presso i quali si sosterà per raccontare eventi e svolgere letture da libri dedicati agli eventi del 1944 a cura della Compagnia Teatrale ‘Balzerana’. È richiesta la prenotazione entro venerdì al numero 0543/906589. Sabato 13 luglio secondo appuntamento per una camminata organizzata in collaborazione con le Curie di Cesena e di Sansepolcro e con Agesci Cesena. La rassegna riprenderà venerdì 19 luglio a Tavolicci e Fragheto, e proseguirà sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 luglio con una serie di suggestivi appuntamenti che saranno introdotti dalle celebrazioni istituzionali con visita alla Casa Museo e al Sacrario. Tra le diverse iniziative si menzionano il concerto degli Yo Yo Mundi (con testo di Massimo Carlotto) previsto per sabato 20 alle 21 a Tavolicci; la commemorazione della strage in programma per domenica 21 luglio alle 10.30 e il ricordo, nella stessa giornata, ma alle ore 15.30, di Efrem Satanassi, scrittore, romanziere e maestro di scuola elementare, morto lo scorso aprile. Giovedì 25 luglio gli eventi si sposteranno a San Piero in Bagno, con la messa per le vittime del Carnaio che sarà celebrata alle 8 alla cappella del cimitero monumentale. Informazioni sul sito dell’Istituto Storico di Forlì-Cesena: https://istorecofc.it/alto-savio-1944-80-anni-fa.

Annamaria Senni