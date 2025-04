"Pagherò 120 euro in più all’anno"

Giada Rocchi, studentessa di psicologia e lavoratrice, è incredula di fronte a questi nuovi aumenti della sosta. "Nessuno mi aveva avvisato degli aumenti. Io parcheggio vicino alla stazione, al parcheggio Piazza Aldo Moro e pochi giorni fa ho trovato, attaccato al parchimetro, il biglietto con indicato l’aumento: da 2 euro al giorno si passava a 2 euro e 50 centesimi. Mi cambia molto, dato che lavoro vicino alla stazione in un ambulatorio medico e frequento l’università. È una spesa che influisce, un bel cambiamento. Si rischia di mettere in ginocchio ancora di più le famiglie. Per parcheggiare pagherò come minimo 120 euro in più all’anno. Non è una cifra astronomica, ma mi pesa".