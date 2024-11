Parco Paderno, gli interventi selviculturali stanno per terminare

A Mercato Saraceno – precisamente nella zona Parco Paderno – sono prossimi alla conclusione i lavori relativi al progetto "Interventi selviculturali tesi al mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica della fustaia mista di conifere e latifoglie in località Parco Paderno". Il progetto di un importo pari a 97mila e 855 euro, è stato finanziato dai fondi Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) attraverso il bando "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" (anno 2022). Il progetto in questione prevede diversi tipi esecuzione, così articolati: interventi selvicolturali, volti a migliorare la struttura e la composizione nel bosco, con l’abbattimento delle piante morte in piedi; poi avviamento all’alto fusto delle formazioni a latifoglie e diradamento di un nucleo di douglasia; inoltre è previsto il recupero degli elementi storici che costituivano il parapetto di delimitazione fra il bosco e la viabilità mediante il restauro e il recupero delle vecchie colonnine e ricostruzione di quelle mancanti.

Infine è previsto il miglioramento della fruibilità del bosco, con la sistemazione della sentieristica presente e allestimento di punti sosta con tavoli panchine e bacheche informative.

Le opere sono state affidate alla ditta Claff Ambiente Soc. Coop. Agricola. Gli ulteriori dati sul progetto possono essere consultati al seguente link: https://www.unionevallesavio.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020.

Edoardo Turci