Partenza anticipata a giovedì per Catanzaro

Dopo il riposo domenicale, seguito al pari interno con il Bari, i bianconeri hanno ripreso ieri gli allenamenti in vista del prossimo turno che li vedrà di scena a Catanzaro, sabato 1 febbraio, alle 15. Sfida delicata, uno scontro diretto e per di più in trasferta dove il Cesena non dà esattamente il meglio di sè. La squadra anticiperà la partenza a giovedì pomeriggio per raggiungere Roma, dove si tratterrà venerdì per svolgere l’allenamento di rifinitura, prima di salire sull’aereo, direzione Catanzaro. Per oggi è prevista una doppia seduta di allenamenti.