Partono in 379. Il percorso indicato

Frosinone-Cesena, le statistiche da tenere d’occhio sono quasi tutte in favore dei bianconeri: miglior media di gol a partita (1.6 contro 0.6), miglior media di tiri in porta (5.9 contro 3.5), miglior media di grandi occasioni a partita (2.3 contro 1), grandi occasioni a partita mancate (1.3 contro 0.7), miglior possesso palla (51% contro 46%), miglior precisione nei passaggi (83.6% contro 78.6%), maggior numero di passaggi medi a partita (367.6 contro 289.6) e anche un maggior numero di palle lunghe precise a partita (18.4 contro 17). Al Frosinone sono già stati fischiati 3 rigori contro, tutti e 3 realizzati. I ciociari da 6 partite consecutive non riescono a mantenere la porta inviolata. Ecco perchè i maggiori siti di betting puntano su una vittoria finale del Cesena (anche se rimangono piuttosto abbottonati): il segno 2 è quotato fra 2.40 e 2.45, mentre la vittoria del Frosinone è più alta, toccando 2.80-2.90 volte la quota. Ancora più alta invece quella del pari: 3.20.

A seguire il Cesena a Frosinone saranno 379 tifosi. Le autorità di pubblica sicurezza hanno diramato le seguenti disposizioni per i tifosi del Cavalluccio. Una volta usciti al casello di Frosinone, i supporter bianconeri dovranno proseguire sulla Statale 156 svoltando a sinistra in via Valle Fioretta. Da lì dovranno imboccare via Madonna delle Rose, via Selva Casarano, via Caravaggio e via Michelangelo. Giunti alla rotonda dovranno impegnarla in senso opposto, procedendo sul lato sinistro della carreggiata, fino alla rotonda successiva proseguendo sulla sinistra in viale Olimpia fino a raggiungere il Palazzetto dello Sport.

e. m.