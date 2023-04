Passeggiate educative per conoscere la città

A San Mauro Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, due benefattori del paese, in collaborazione con il Centro Sociale ’I Sempra Zovan Ancescao’ di San Mauro e il loro presidente Primo Alessandri, d’accordo con le maestre hanno accompagnato le prime due classi di 5ª elementare a una passeggiata per le vie sammauresi per far conoscere meglio agli alunni la storia, i palazzi e i personaggi della città pascoliana.

Dicono Rossi e Casadei: "Siamo rimasti stupiti dalla curiosità, dall’attenzione, dalla voglia di sapere, dalle domande, tutte pertinenti, che i bambini ci hanno rivolto, affamati di sapere e conoscere. Merito delle famiglie, delle insegnanti, della comunità, ma se questi saranno i futuri cittadini di San Mauro Pascoli siamo fiduciosi che saranno dei bravi cittadini. Gli alunni studiano la storia antica, i Romani i Greci, l’antico Egitto, ma poco sanno della storia del loro territorio e da questo è nata l’idea delle maestre e nostra di questa iniziativa.

Prima dell’inizio della passeggiata abbiamo raccontato ai bambini la storia di San Mauro, dalle prime notizie risalenti all’anno 1000, ai ritrovamenti archeologici, il miglio Romano fino alla fornace romana e ai resti del neolitico. Poi la storia del Castello con il fratricidio dei fratelli Zampeschi, Villa Torlonia-La Torre, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Giovedia, Giovanni Pascoli, la Chiesolina della Madonna dell’Acqua - continuano - poi tutti in fila da piazza Mazzini, via Pascoli, fino a piazza Giorgi che era il Castello di San Mauro, il vecchio campanile fino al ritorno nel Parco. Al termine i bambini non erano assolutamente stanchi e avrebbero voluto continuare. Le passeggiate con le altri tre classi di 5ª sono in programma in maggio".

Ermanno Pasolini