Patente a punti per le imprese edili. Rivoluzione nei cantieri: ecco le novità

Chi si è organizzato e chi annuncia un’occasione di approfondimento. Il tema è il medesimo: l’autocertificazione delle imprese edili che comunicano all’Ispettorato del lavoro di essere in regola con le misure per la sicurezza nei cantieri e ottengono in tal modo la cosiddetta patente a punti. L’obbligo è scattato il 1° ottobre e chi non ha provveduto è già in contravvenzione, anche se c’è tempo fino al 1° novembre, ma da questa data parte un provvedimento ben più restrittivo: il blocco dei lavori. Ci si organizza e si commenta. Tra gli altri Confartigianato l’ha messo al centro di un partecipatissimo incontro a margine del quale il vicesegretario di Confartigianato Federimpresa Cesena Giampiero Placuzzi ha espresso un giudizio politico negativo: "Ancora una volta si cerca di creare le condizioni di sicurezza principalmente con un aggravio burocratico, come se la produzione di carta fosse una risposta alle necessità reali di creare un ambiente favorevole. E’ fondamentale che le imprese si adeguino anche perché la materia è delicata e in caso di non osservanza delle norme può scattare anche il penale". In programma altri incontri, il 7 ottobre a Cesenatico, il 10 ottobre a Savignano, il 14 ottobre a Sarsina.

Ma il tema sarà anche al centro dell’edizione 2024 del Safety Work Forum, dedicato alla sicurezza e alla salute sul lavoro in Romagna, che si terrà il 23 ottobre a Pievesestina. Il Safety Work Forum, che torna a tre anni dalla precedente edizione, mira a informare e sensibilizzare le aziende sulla cultura della sicurezza e sulla consapevolezza del rischio con un taglio pratico-operativo per facilitare l’applicazione della normativa vigente. Un tema cruciale quello della sicurezza in edilizia: nel 2023 il 15% delle morti sul lavoro (150 su un totale di 1041) è avvenuto nel settore edile. Guardando al territorio emiliano-romagnolo fra gennaio e luglio 2024 nei cantieri si sono registrati 2429 incidenti (contro i 2175 dello stesso periodo 2023, con un incremento dell’11,6%), e in 7 casi l’esito è stato mortale.