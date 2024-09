Patente internazionale scaduta: maxi multa

Nell’ultimo fine settimana, le volanti del Presidio estivo di Polizia di Cesenatico, operative nelle 24 ore della giornata, hanno effettuato 91 posti di controllo che hanno portato all’identificazione di 268 persone. Ventitré sono state le pattuglie impiegate, con 46 poliziotti. Nei 32 posti di controllo istituiti dalle volanti e i numerosi interventi effettuati da personale in divisa ed in abiti civili, sono stati controllati oltre 100 veicoli, riscontrando in alcuni casi irregolarità e violazioni al Codice della Strada con contravvenzioni. Un cittadino marocchino settantenne, residente da oltre un anno a Cervia, guidava senza aver mai conseguito la patente in Italia, in possesso di una patente internazionale scaduta. I documenti sono stati ritirati e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. La contravvenzione supera i cinquemila euro. Gli equipaggi di Polizia in abiti civili hanno controllato la presenza di clandestini in case in costruzione o hotel dismessi e in stato di abbandono e degrado.

I servizi hanno portato all’individuazione, tra gli altri, di tre cittadini del Maghreb irregolari sul territorio nazionale che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per violazione delle norme sugli stranieri.

Per un cittadino tunisino, già precedentemente rintracciato e denunciato dai poliziotti del Presidio estivo di Polizia di Cesenatico, è stato emesso il provvedimento di espulsione con l’ordine del Questore della provincia di Forlì-Cesena di lasciare l’Italia entro sette giorni. Gli agenti hanno scovato un cittadino marocchino 45enne domiciliato a Cesenatico, che da tempo non si faceva trovare e si negava all’Ufficio Immigrazione, per non ricevere la notifica dell’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Gli agenti lo hanno rintracciato e gli hanno notificato il provvedimento, con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.