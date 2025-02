"Per i gatti sarebbe una forzatura"

Eva Leroy ama moltissimo i gatti. "Le variabili sono le più svariate, sia per ciò che riguarda la situazione lavorativa sia che si tratti di cane o gatto. Ultimo, ma non ultimo, le caretteristiche del proprio pet. Per i gatti, in particolare, portarli sul luogo di lavoro mi sembrerebbe una forzatura del proprietario. I nostri micetti stanno meglio a casa. Non è raro comunque vedere gli animali nei negozi di chi lavora in proprio o nelle attività commerciali (ad esempio dal parrucchiere o in libreria). Ma l’idea di portarli ovunque non è sempre giusta. A volte si vedono anche cani al ristorante, perché la legge consente di portarli, li ho sempre visti molto adeguati al contesto. Noti anche, passeggiando per Cesena, gatti al guinzaglio. Sono poi favorevole alla Pet-therapy".