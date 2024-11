Per la Sab Group Rubicone derby con Riccione

Dopo le deludenti trasferte marchigiane disputate prima contro Sabini Castelferretti e poi contro Paoloni Macerata nel campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab Group Rubicone, oggi cercherà riscatto nella sfida interna in programma con la Prime Cleaning Riccione. Al Palasport di San Mauro, nel quale le due squadre oggi scenderanno in campo alle 17.30, i gialloblù hanno ottenuto nove dei dieci punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato fin qui disputate, il che significa che il fattore campo deve quanto meno continuare a portare frutti importanti, in attesa che pure in trasferta la squadra romagnola trovi il giusto ritmo.

"Veniamo da due sconfitte molto diverse tra loro, ma che per certi versi sono simili – analizza coach Stefano Mascetti –, quando si perde sicuramente si perdono delle sicurezze, ma l’importante è cancellare in fretta le ombre e ripartire subito col giusto approccio. E’ quello che i ragazzi stanno provando a fare in questi giorni. Aspettiamo il verdetto del campo per vedere se in effetti siamo riusciti nell’intento".

Il tecnico è poi tornato sul 3-2 incassato nell’ultimo turno a Macerata: "Si poteva vincere e questo è un bel passo avanti rispetto alla gara di martedì scorso contro Castelferretti dove non siamo mai stati in partita. Ora dovremo cercare di continuare ad avere un atteggiamento aggressivo e positivo. Servirà molta ‘pazienza tecnica’ soprattutto nella gestione dei palloni importanti".

Il coach gialloblù sottolinea infine il momento di forma dell’avversario, che finora ha raccolto sette punti: "Riccione arriverà a San Mauro col pieno di autostima visti gli ultimi risultati e questo ci darà l’opportunità di rimanere sul pezzo, portandoci a non sottovalutare una squadra che è stata costruita per disputare un buon campionato".