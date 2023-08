Persone alloggiate ma non registrate: due denunce

In riviera le forze dell’ordine continuano a denunciare gli albergatori che non registrano le persone alloggiate come indicato dalla legge. Giovedì 27 luglio la Compagnia Carabinieri di Cesenatico, ha eseguito vari controlli in quattro hotel a Cesenatico e Gatteo a Mare, con l’impiego dei miliari delle Stazione Carabinieri di Cesenatico, Savignano e Sogliano, unitamente ai carabinieri del Comando Tutela Lavoro di Forlì (Nil) e del Comando Tutela Salute di Bologna (Nas), i Vigili del fuoco di Forlì e la Polizia locale di Cesenatico.

Al termine dei controlli sono state elevate sanzioni e notificate due denunce per omessa comunicazione di alloggiati, l’installazione di impianti audiovisivi senza la prevista autorizzazione del Ministero del Lavoro, la violazione del regolamento di attuazione del Tulps sugli esercizi pubblici, la mancata redazione del documento valutazione rischi e la violazione della legge regionale dell’Emilia Romagna sull’esercizio dell’attività ricettiva.

Sono state trovate persone alloggiate ma non comunicate entro il termine di 24 ore, la mancata comunicazione al Comune dell’apertura della struttura alberghiera, la mancata disponibilità del ’Manuale Haccp’, la mancata elaborazione del Documento di valutazione rischi, con la sanzione di 5mila euro e la segnalazione di inizio attività non conforme, per aver adibito a camere dei locali non idonei.

g.m.