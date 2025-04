Piadamendola cambia gestione e raddoppia la cucina

Novità in casa Piadamendola: il locale di piazza Amendola cambia gestione sempre nella sede di via Pescheria 11 e riparte grazie alla nuova titolare Gloria Zanotti. Un nuovo capitolo per questa attività che porta in tavola piadine fragranti e farcite. Accanto alla nuova gestione, Piadamendola lancia anche il suo Bassocomodo in via Pescheria 5, guidato da Paride Zanotti, punto aggiuntivo pensato per chi cerca prodotti senza glutine di alta qualità.

Un’attenzione speciale è riservata ai prodotti senza glutine, con un’ampia selezione di specialità con prodotti realizzati per offrire gusto e sicurezza a chi ha esigenze alimentari particolari. Al taglio del nastro (nella foto), oltre ai rappresentanti di Confesercenti Ravenna-Cesena che hanno augurato il meglio alle due nuove attività, era presente anche l’assessore allo sviluppo economico del comune di Cesena Lorenzo Plumari. "Con questa doppia novità – affermano i titolari – Piadamendola conferma la sua passione per il buon cibo e la volontà di innovare senza mai perdere il legame con la tradizione".