’Piadiniamo’, un successo da 35mila persone

di Ermanno Pasolini

Con la chiusura, domenica sera, della 10ª edizione di Piadiniamo 2023 che ha registrato l’ennesimo successo di pubblico ai chioschi, agli eventi musicali e alle tante attrazioni che animavano il centro storico, l’Associazione i-Fest, promotrice della tre giorni e l’Amministrazione Comunale di Savignano che la sostiene, hanno tracciato un bilancio positivo con un +25% di presenze rispetto alle passate edizioni, stimabili in 35 mila.

Nella top five delle eccellenze proposte da Piadiniamo 2023, insieme alla scelta delle piadinerie di altissima qualità e delle attrazioni davvero uniche come la pista delle biglie, i giochi di una volta e il mercatino delle arti manuali, sale al primo posto il giardino urbano di piazza Borghesi. Il successo si è manifestato anche e soprattutto on line: nel periodo di attività la pagina facebook ’Piadiniamo come una volta’ ha raccolto oltre 50mila visualizzazioni e quasi 5 mila like. A riprova che lo stare insieme vince sempre. In allegria, gustando le bontà della tradizione insieme a spettacoli e musica dal vivo degni di un veglione estivo con i fiocchi, si è ripetuto il rito di Piadiniamo: la fila ai chioschi, piacevole mentre si chiacchiera con gli amici, la birra artigianale fresca, la passeggiata nelle vie del centro, ammirando i trattori d’epoca di Alvaro Menghi, il lavoro dei ’maestri fabbri’ capitanati da Davide Caprili, le auto d’epoca di Stefano Ruscelli e le biciclette da lavoro storiche di Loris Migani, un’immersione dei sensi nella Romagna com’era una volta ma com’è anche oggi, con i mercatini dell’artigianato e dell’ingegno, i giochi di un tempo che divertono anche i bambini di oggi, il selfie sul prato e tra le balle del fieno con la piadina tra le mani.

L’ultimo giorno è stato anche quello della sfida dei quartieri nei giochi di una volta: ruba bandiera, tiro alla fune, corsa coi sacchi, gioco della sedia e cariola umana che hanno riportato il pubblico indietro nel tempo.

Dicono Gianmarco Casadei e Mattia Matro Guidi e Andrea Del Pizzo: "Sapevamo già fin dalla prima edizione che stavamo intraprendendo la strada giusta, perché abbiamo deciso di unire all’amore per la nostra città, tutta la passione e l’estro che abbiamo. La bella visione di una Savignano piena di gente, allegra e vissuta è divenuta realtà. Dopo dieci edizioni possiamo affermare con orgoglio che Piadiniamo è diventato un evento maturo e importante". Ha aggiunto il sindaco Giovannini: "Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e consapevoli del fatto che questa manifestazione abbia un riscontro turistico importante per Savignano".