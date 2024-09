Picchia madre e fratello e si scaglia contro i carabinieri, giovanissimo arrestato a Cesenatico

Forlì, 3 settembre 2024 – Ha aggredito fisicamente la madre e il fratello dopo mesi di maltrattamenti mandandoli, questa volta all’ospedale. Per questo è stato arrestato, dai carabinieri di Cesenatico, un giovane di 20 anni. Per lui le accuse non sono solo quelle di maltrattamenti e violenza privata,ma anche quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Già perché il giovane, durante l’intervento degli uomini dell’Arma intervenuti visto l’allarme fatto scattare dai familiari, si è scagliato anche contro gli uomini in divisa che si sono visti costretti a immobilizzarlo.

Un inizio settimana impegnativo per i carabinieri della Compagnia di Cesenatico che ieri hanno anche arrestato un uomo di 43 anni per atti persecutori. In questo caso la donna, che aveva già presentato denuncia nei confronti dell’ex compagno, ha chiesto l’ulteriore intervento degli uomini dell’Arma che, giunti tempestivamente sul posto, hanno proceduto, nei pressi dell’abitazione della vittima, ad arrestare l’uomo che, con “insistenza”, chiedeva un ulteriore incontro chiarificatore non volendo accettare il rifiuto della donna e l’interruzione della relazione sentimentale