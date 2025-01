Pienone in riviera. Ventimila presenze nel ponte di Capodanno

In riviera il capodanno si è festeggiato sul porto, sul lungomare, negli alberghi, al Cesenatico Camping Village e nei cento ristoranti e locali che hanno organizzato la festa. Le presenze sono state oltre 20mila, di cui 2mila soltanto nel grande campeggio di Ponente, l’unico della costa aperto anche in inverno. Le giornate di bel tempo e sole hanno attirato molte famiglie, coppie e comitive di amici. Il grande elemento di attrazione è stato ancora una volta il Presepe della Marineria e il porto canale. Nei locali tipici del borgo marinaro si è registrato il tutto esaurito per gustare le ricette marinare, salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025.

Per il ponte di capodanno c’è stato un notevole afflusso e la maggior parte delle 77 strutture ricettive aperte fra hotel, residence, bed and breakfast e affittacamere, hanno lavorato in pieno. L’ultima serata dell’anno per migliaia di turisti ma anche tanti romagnoli, è iniziata nei ristoranti sul porto. Il Teatro Comunale è stato sold out, dove è andato in scena "Grand Soirèe Cinema", Un capodanno al bacio", che ha visto protagonisti i racconti di cinema, divi e star, proposti dai cantanti attori Eleonora Mazzotti e Mirco Rocchi, con l’attrice Stefania Stefanin e il maestro Luca Bonucci al pianoforte. In piazza Ciceruacchio, sull’asta di Levante del porto, a metà serata ha preso il via il Capodanno sul porto, con la disco music degli anni ’70, ’80 e ‘90 suonata dal vivo dagli Oxxxa. A mezzanotte la piazza era gremita ed il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini hanno portato gli auguri della città a residenti e turisti; la festa è poi proseguita con la selezione musicale dei dj di Radio Studio Delta per un grande evento presentato da Elisa Gardini.

È stata molto partecipata anche la festa organizzata dal centro sociale Cesenatico Insieme, dove Gozzoli e il presidente Otello Guidi hanno fatto un brindisi con le persone che gremivano i locali di viale Torino. Sul lungomare i locali hanno invece ospitato molti giovani, ma anche persone più mature, come il "Cafè degli Artisti", il locale frequentato da bikers e rockettari, che era sold out già da parecchi giorni. Alla discoteca Energy Mirco Casadei e la sua Big Band sono stati i protagonisti di un’altra grande festa, assieme a tanti dj di grido, in un locale quest’anno completamente rinnovato dal patron Simone Monticelli, che ha fatto rinascere il mitico Paradiso fondato da suo padre Alfredo negli anni Sessanta. È stata invece una serata e una nottata di lavoro straordinario per le forze dell’ordine, con la Compagnia dei carabinieri di Cesenatico che ha messo in campo diverse pattuglie sulla costa della provincia di Forlì-Cesena (Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare), e nella Valle del Rubicone. La Polizia locale di Cesenatico sino alle 3 del mattino ha impiegato tre pattuglie per garantire la sicurezza. Il nuovo anno a Cesenatico è iniziato con altre attrazioni, con il concerto in San Giacomo dedicato a Maria Regina della Pace da parte del Coro Terra Promessa, e lo spettacolo itinerante Les Mongolfieres sul porto canale. Il divieto di sparare petardi e fuochi d’artificio è stato rispettato, con l’eccezione di alcune persone che in alcune zone del centro città e del lungomare, che proprio non vogliono rinunciare ai botti.

Giacomo Mascellani