Piscine e alti costi, il caso di Ronta

L’intervista rilasciata al Carlino da Thomas Montesi, proprietario della piscina di Ronta, che ha segnalato una situazione divenuta ormai insostenibile in termini di costi legati ai pagamenti delle utenze, ha colpito molti atleti, famiglie e appassionati di nuoto, resisi conto dell’estrema difficoltà da parte del gestore a garantire nel lungo termine l’offerta di qualità. Inoltre quando quest’estate la piscina comunale in zona Ippodromo verrà demolita per essere poi ricostruita, le vasche di Ronta resteranno le uniche indoor in città. Radio Studio Delta dedicherà alla questione uno speciale in programma lunedì 20 marzo dalle 19.20 alle 20. Ospiti di Daniele Tigli saranno Mychael Manuzi per l’Asd Nuotando, Filippo Caporali per il Cesena Triathlon e Artes Rossi per il Centro immersioni Cesena.