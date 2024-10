"Pista d’atletica a novembre e palestra entro il 2025"

Cesena sarà il nuovo punto di riferimento nazionale della Federazione Italia Triathlon, che in città potrà contare su una sede e sulla possibilità di far allenare i suoi atleti nella rinnovata pista di atletica in zona Ippodromo, struttura in procinto di cambiare volto proprio grazie a un accordo di collaborazione stretto tra l’amministrazione comunale e la federazione stessa.

In vista della conclusione dei lavori nella nuova pista di atletica a novembre, il vicesindaco Christian Castorri ha incontrato a Roma Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon, per fare il punto sui prossimi passi da compiere congiuntamente. Grazie alla manifestazione di interesse sportivo e agonistico manifestata da Fitri nell’aprile 2022 infatti, al Comune di Cesena è stato assegnato un finanziamento legato ai fondi Pnrr di 4 milioni di euro grazie ai quali verranno coperti i costi dell’intervento di rigenerazione dell’area, progettata nel percorso Cesena Sport City. "L’incontro con il presidente Giubilei – spiega Castorri – aveva prima di tutto lo scopo di fornire alla Federazione italiana Triathlon un aggiornamento sull’avanzamento lavori: la pista verrà ultimata nell’arco di 20 giorni, nel 2025 completeremo la palestra a fianco della tribuna. Nello stesso tempo, insieme a Giubilei abbiamo iniziato a esaminare le necessità di spazi da parte della Federazione da lui guidata, che collocherà a Cesena il proprio centro nazionale e federale".

Il progetto riguarda quattro distinti interventi inerenti l’adeguamento degli spogliatoi alla normativa Coni, la realizzazione di una palestra, il rifacimento e l’ampliamento della pista di atletica e delle altre aree attrezzate esterne e la realizzazione della copertura della tribuna a servizio degli spettatori. La gestione dell’impianto è in capo all’Atletica Endas Cesena fino al 30 giugno 2025

Luca Ravaglia