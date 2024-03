"Più benefit ai lavoratori stagionali"

Gli albergatori di Cesenatico offrono maggiori benefit ai dipendenti e più servizi, con l’obiettivo di rendere più attraente il lavoro stagionale. Il presidente Leandro Pasini di Adac Federalberghi ha annunciato la nascita di un progetto per incentivare i lavoratori e abbattere il cuneo fiscale nelle strutture ricettive. La difficoltà di reperire i dipendenti, oltre a causare problemi agli imprenditori turistici nell’immediato, provoca danni anche nel medio termine, in quanto le risorse umane sono un elemento fondamentale del Modello Romagnolo. In una riviera dove il mare non è bello come in altre spiagge e gli stessi hotel sono piuttosto vecchi, gli elementi che portano tante famiglie a scegliere di trascorrere le vacanze in Romagna, sono i prezzi contenuti e le persone capaci di essere accoglienti, e in questo i dipendenti hanno un ruolo fondamentale.

In tal senso è fondamentale la valorizzazione dei lavoratori come risorsa preziosa, investire nella formazione, offrire opportunità di sviluppo professionale e riconoscere il merito. "Il problema è che l’Italia è fra le nazioni con il cuneo fiscale tra i più alti – spiega Pasini – e questo non lascia spazio a premi e gratifiche per il personale. Tuttavia la normativa italiana in questo ultimo anno è stata arricchita di strumenti che permettono di decontribuire e detassare i premi. È un passo importante, perchè dare 100 euro in più consente di retribuire in busta paga il lavoratore con 100 euro netti". "Inoltre – prosegue – il welfare aziendale, fringe benefits e buoni pasto, sono ormai una consuetudine consolidata nel mondo dell’industria ma nel settore alberghiero vengono utilizzati ancora poco".

Adac ha anche realizzato, in collaborazione con Welfare Group, una piattaforma dedicata agli albergatori tramite la quale ottenere le risorse da utilizzare in premi e gratifiche, affinché tra l’altro questi premi non vengano spesi solamente nelle gift card delle grandi piattaforme multinazionali, ma finiscano nelle casse dei commercianti locali che hanno già aderito o che aderiranno alla piattaforma gratuitamente. La nuova piattaforma verrà presentata giovedì mattina, dalle 9 alle 13, nel corso di un incontro che si terrà nella sede dell’Associazione degli albergatori in via Mazzini.

Giacomo Mascellani