Plumari assessore allo sviluppo economico, assegnato l’incarico

È Lorenzo Plumari il nuovo assessore con delega allo Sviluppo economico, ai Quartieri e alla Partecipazione del Comune di Cesena. L’incarico è stato assegnato ieri mattina dal Sindaco Enzo Lattuca a seguito delle dimissioni presentate da Francesca Lucchi eletta all’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il decreto di nomina è stato firmato nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre, dal Sindaco.

Nato a Cesena il 18 maggio 1994, Lorenzo Plumari è laureato in Scienze internazionali e diplomatiche all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e specializzato in Mass Media e Politica sempre all’Unibo. Dal 2015 al 2019 è stato Consigliere del quartiere Cesuola e dal 2019 al 2024 Consigliere comunale per il Partito democratico. Ha inoltre ricoperto l’incarico di capogruppo consiliare dal 2019 al 2021 e nuovamente, da giugno a dicembre 2024, e da marzo 2021 quello di segretario comunale del Partito democratico di Cesena. È funzionario amministrativo presso il settore Attività economiche Suap del Comune di San Mauro Pascoli. "Ringrazio Francesca Lucchi per il lavoro svolto nel corso di questi anni con assoluta professionalità e senso del dovere – commenta il sindaco Enzo Lattuca – e le auguro un buon lavoro per il suo nuovo incarico in Regione con la certezza di continuare a collaborare per Cesena e tutti i comuni del territorio. Diamo inoltre il benvenuto in giunta a Lorenzo Plumari, a cui ho attribuito deleghe importanti che guardano al territorio, al suo sviluppo, e al rapporto con i cittadini, a cominciare dai quartieri".

Nella foto Lorenzo Plumari con il sindaco e l’ex assessora Francesca Lucchi.