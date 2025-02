Poliziotti agli studenti:: "Utilizzate la rete in maniera consapevole"

La Polizia di Stato al Liceo linguistico Ilaria Alpi di Cesena per la giornata nazionale contro il bullismo e il cyber-bullismo la cui ricorrenza si è tenuta ieri ed è stata istituita nel 2017 dal Miur nell’ambito di una strategia di prevenzione e di lotta al fenomeno. Anche quest’anno, per la ricorrenza, i poliziotti del Commissariato di Cesena hanno realizzato, in collaborazione con la dirigenza del liceo Alpi un incontro rivolto alle prime classi, con l’intento di sensibilizzarle sulla tematica.

L’incontro ha infatti visto i poliziotti impegnati nell’illustrare agli studenti su cosa si intenda per bullismo e per cyber-bullismo, e soprattutto nel sensibilizzarli rispetto ad un uso più sicuro e consapevole della rete.

Per far ciò sono stati riportati alcuni casi avvenuti a Cesena e che hanno impegnato in prima persona gli agenti presenti in aula. Particolare attenzione è stata rivolta alle conseguenze penali di determinate condotte in uso tra i giovani, sia in rete che fuori, come il possedere un coltello o l’invio di determinati contenuti su chat e social.