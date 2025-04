Polli e tacchini in vetrina

La 54ma edizione di FierAvicola, la fiera dedicata all’avicoltura, è stata presentata a Roma insieme a Macfrut, fiera mondiale dell’ortofrutta. Entrambe le fiere sono in programma al Rimini Expo Centre dal 6 all’8 maggio. L’appuntamento biennale di FierAvicola è organizzata da Fieravicola e Assoavi, e si propone come un evento finalizzato alla crescita del settore, attraverso opportunità di business, rafforzamento del networking con un servizio esclusivo b2b gratuito destinato ad espositori e buyer su piattaforma dedicata e ampliamento delle conoscenze grazie alla qualità dei temi trattati nel programma convegnistico.

Per l’edizione 2025 la superficie espositiva cresce del 10% rispetto al 2023, impegnando 3 padiglioni con 160 espositori di cui il 27% estero. Grande impulso è stato profuso al progetto di internazionalizzazione con l’iniziativa Fieravicola Business Club per favorire la promozione delle aziende italiane all’estero, facilitando l’incontro con interlocutori interessanti. Sono stati predisposti progetti di incoming in collaborazione con Agenzia Ice e sono state effettuate due missioni di promozione in aree strategiche: in Senegal e in Azerbaigian.