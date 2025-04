"Ponente, stop agli appartamenti. Speculazione edilizia mostruosa"

Il progetto del gruppo Falkensteiner finisce inevitabilmente per animare anche la scena politica. Il prestigioso FMGT, sigla che sta per Falkensteiner Michaeler Tourism Group, ha presentato un piano in deroga al Pug, il Piano urbanistico generale, in cui sostanzialmente chiede di trasformare cinque colonie dismesse nella zona di Ponente, per ricavarvi un hotel a cinque stelle da 113 camere con centro benessere, piscine e tutti i confort, e 4 palazzine con 96 appartamenti, anch’esse legate a servizi per i turisti; nella proposta di Falkensteiner c’è l’avanzamento delle cubature verso mare, con la deviazione della viabilità su parte del lungomare, nella strada a fianco del parco Atlantica.

L’amministrazione comunale ha risposto che il progetto non può essere approvato perchè lo spostamento dei volumi verso mare contrasta con il Pug. Sull’argomento è intervenuta la minoranza di centro destra (Lista Buda, Fdi e Lega), che non è d’accordo con l’Amministrazione, ritenendo l’interesse del gruppo Falkensteiner una grande occasione per rilanciare Ponente e avere strutture turistiche di qualità, e sostenendo che un eventuale perdita di tale opportunità sarebbe una cosa grave, di cui il sindaco Matteo Gozzoli dovrebbe prendersi la responsabilità.

Ieri il Pd ha risposto che consentire di costruire 96 appartamenti sarebbe un grosso errore, perchè nella zone di Ponente sono presenti 41 colonie, e questo significa che se altri gruppi presentassero proposte analoghe, si assisterebbe ad una speculazione edilizia mostruosa con una trasformazione in negativo di un intero quartiere, difendendo le linee guida del Pug e prendendo ad esempio l’Accademia Acrobatica.

