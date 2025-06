Ponte del Gatto, una notte senza acqua

Questa notte l’acqua mancherà dai rubinetti della zona mare di Cesenatico centro e Ponente. In vista della demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, prevista a partire dall’autunno, sono necessari alcuni lavori di sezionamento delle reti idriche presenti nel ponte e la predisposizione di by-pass per garantire la continuità dei servizi di acquedotto e fognatura. Verrà interrotta temporaneamente la distribuzione dell’acqua, dalle 22 di oggi alle 6 di domani. Hera lavora di notte per limitare i disagi.