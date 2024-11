Ponte sulla SP 11, via alla gara per i lavori di messa in sicurezza

Sarà messo in sicurezza il ponte sulla Strada provinciale 11 ’Sogliano’ nel territorio di Savignano sul Rubicone. La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato la procedura di gara per individuare la ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte. L’avviso esplorativo per selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara scade mercoledì 27 novembre, poi seguiranno le successive fasi per individuare la ditta che gestirà i lavori. Il progetto prevede i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei calcestruzzi del ponte e la sostituzione delle barriere di sicurezza presenti sul lato opposto alla pista ciclopedonale, la predisposizione di un adeguato sistema di allontanamento delle acque di piattaforma e il rifacimento dei giunti di dilatazione della sottopavimentazione e del manto di usura.

L’investimento complessivo è di 428.211,07 euro ed è finanziato con un contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La durata dei lavori è prevista in 180 giorni dalla consegna dei lavori, che avverrà nella prossima primavera. Dice Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo e consigliera provinciale alla viabilità: "Oltre alla ricostruzione post alluvione e alla manutenzione delle strade, un altro filone importante è la messa in sicurezza dei ponti sulle strade provinciali, all’interno del quale c’è la messa in sicurezza del ponte sulla SP 11, in via della Resistenza a Savignano vicino allo stadio Capanni e al centro sportivo Seven. È un intervento importante per la strategicità della strada che collega la via Emilia con i comuni collinari, la Fondovalle Rubicone e l’argine del fiume Rubicone".

e. p.