Post alluvione, lavori in via Fontanazza II

Continuano a Montiano i lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria programmati dopo l’alluvione di maggio 2023. Dopo l’approvazione da parte della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio del progetto riguardante la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di via Golano e di altre strade comunali redatto dallo studio tecnico associato Pro.t.e.c.k di San Piero in Bagno, l’intervento inizierà presto. Il progetto del costo di 400mila euro, oltre ai ripristini sulle vie Crete e Golano, contiene anche alcuni interventi di messa in sicurezza delle banchine delle strade provinciali 122 e 9 che, in mancanza di marciapiede in quei tratti, vengono utilizzate per il transito pedonale, e che sono state in più parti dissestate da smottamenti e cedimenti del terreno, con conseguenti rischi per l’incolumità dei pedoni. Dice Fabio Molari, sindaco di Montiano: "Il nostro comune non ha riportato fortunatamente danni dall’alluvione dei giorni scorsi e così continuiamo a sistemare i danni di quello del maggio 2023. Le vie Golano e Crete sono già state in buona parte ripristinate e le stesse inoltre saranno interessate da un importante intervento di potatura lungo i margini laterali delle strade, finalizzato ad alleggerire il carico sulle scarpate e a limitare lo scivolamento di rami e foglie, che in occasione di importanti eventi di pioggia, finiscono a valle, intasano i fossi e impediscono il normale deflusso dell’acqua. Continuano le opere di ripristino di alcuni tratti di banchine pedonali e marciapiedi ai margini della SP9 sul tratto di competenza comunale, che hanno subìto danneggiamenti a causa degli smottamenti delle scarpate soprastanti. In modo particolare siamo intervenuti su un muro in via La Malfa e su alcuni tratti di scarpate nei pressi del bivio tra la SP9 e la SP122".

Il sindaco Fabio Molari dice che è stata fondamentale la collaborazione della Provincia di Forlì-Cesena, che su sollecitazione del Commissario straordinario alla ricostruzione, ha provveduto alla ricognizione, in ambito provinciale, di tutti gli interventi più urgenti e dell’Unione dei Comuni che ha consentito di avviare l’iter dei lavori: "Il Comune di Montiano ha segnalato l’urgenza di intervenire con opere di ripristino nelle strade comunali Fontanazza II, interamente interessata da numerose frane, la più ingente delle quali ha fatto parzialmente collassare verso valle il corpo stradale per una decina di metri, rendendo necessario lo spostamento verso monte dell’asse viario di circa 2 metri. Poi via Fontanazza II con la fontana situata a monte dell’antico lavatoio che è stata interamente travolta da due ingenti frane per il cui ripristino abbiamo avuto 10mila euro da Romagna Acque e 10mila euro da Unica Reti che ringrazio per l’aiuto. Poi via Golano, colpita da numerose frane che hanno interrotto il percorso viario. I lavori inizieranno nel mese in ottobre 2024 e saranno conclusi entro il nuovo anno".

Ermanno Pasolini