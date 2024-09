Premiati i migliori chef e pasticcere del quartiere

I tortelloni di pesce di Roberta Giacobbi e i cantucci di Gabriella Lorenzini hanno vinto la gara ‘Chef di quartiere’ promossa dalla Consulta del quartiere Rio Salto, per l’ottava edizione di Expo di quartiere, svoltosi al parco Nenni a Savignano sul Rubicone. Sono stati ben 26 gareggianti, di cui 13 per la categoria Miglior Chef e 13 per la categoria Miglior Pasticcere, provenienti non solo da Savignano ma anche dalle zone circostanti. I primi classificati hanno ricevuto in premio un grembiule ricamato a mano con la dicitura "miglior chef" e "miglior pasticcere".