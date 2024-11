Presentata ’Romagna futura’: "Vogliamo contare in Regione"

Sperimentale ma non velleitaria, laica non solo nel senso di aconfessionale ma per l’approccio pragmatico alla politica che mette insieme la anime riformista, europeista, repubblicana e socialista e saldamente collocata nel centrosinistra al servizio della candidatura di Michele de Pascale. In questi termini si è presentata ieri in Municipio a Cesena, nel prosieguo di un tour nelle province in cui sarà in lizza, la lista ’Emilia-Romagna futura. Riformisti per de Pascale presidente’, a sostegno al candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia Romagna.

La coalizione raggruppa quattro partiti: Azione, Pri, più Europa e Psi. È spettato ai principali esponenti nazionali illustrare la cifra programmatica, fra questi il segretario di più Europa on. Riccardo Magi e il senatore Marco Lombardo segretario regionale di Azione. Sostegno alla sanità pubblica e contrasto al dissesto idrogeologico sono due punti prioritari del programma. La grande preoccupazione della lista ’Romagna futura’ è il possibile astensionismo. "Chi sta avendo modo di conoscerci apprezza il progetto e lo spirito riformista del nostro progetto – hanno rimarcato i suoi esponenti – tuttavia si sta parlando troppo poco della consultazione elettorale del 17 e 18 novembre. Pur con queste difficoltà noi ambiamo a superare la soglia dello sbarramento e costituire un gruppo consiliare che lavori bene". Prima di Cesena il tour di ’Romagna futura. Riformisti per de Pascale presidente’ aveva fatto tappa alla fiera Ecomondo di Rimini.

"La transizione ecologica è una sfida che dobbiamo vincere - ha sottolineato Magi –. Questa terra ha necessità di prevenzione nel contrasto al dissesto idrogeologico". Ciascun candidato territoriale ha illustrato il proprio profilo. Il capolista Ivan Piraccini, consigliere comunale di Azione ed ex assessore alla protezione civile. Ha rimarcato che bisogna portare "la Romagna in Regione". Marilena De Rosa repubblicana, è stata candidata a Savignano, la sociliasta gambettolese Anna Gobbi al debutto in politica; Guido Guidi di Verghereto, 72 anni, già sindaco dal 2010 al 2015. In lista anche un forlivese, Antonio Ascari Raccagni, 69 anni, esponente del partito repubblicano forlivese.