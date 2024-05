Prevenzione, in scena lo spettacolo del cuore

Il cuore diventa spettacolo. Venerdì 31 maggio alle 20.30 nel teatro Petrella di Longiano "Il cuore: che spettacolo!". E’ uno spettacolo teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari. E’ stato presentato in comune a Longiano. C’erano Mauro Graziano sindaco di Longiano, la vicesindaca Sara Mosconi, gli assessori Lorenzo Campana, Sonia Bettucci ed Elisa Giannini; Antonella Falconi che farà la dimostrazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore e Franco Ruggero cardiochef. Dice Francesco Garruba farmacista di Longiano: "Noi dobbiamo andare incontro ai pazienti con ogni strumento. Abbiamo già 200 prenotazioni per venerdì e la lista di attesa. Abbiamo come obiettivo finale la raccolta di mille euro da donare al comune di Longiano da installare a Badia". Ha aggiunto il cardiologo e divulgatore scientifico Davide Terranova, ideatore e conduttore dello spettacolo: "Sarà un viaggio emozionale e scientifico attraverso la proiezioni di filmati sensazionali. Sarà un cuore "come non l’avete visto e sentito mai". Lo Spettacolo del Cuore ha ottenuto 16 patrocini tra Asl e Associazioni Scientifiche e il patrocinio perenne dalla Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare, Siprec. Ogni anno in Italia circa duecentomila persone vengono colpite da infarto del miocardio. Quasi 550 ogni giorno, 1 persona ogni 6 minuti. Le malattie cardiovascolari sono al primo posto tra le cause di decesso in Italia. Continua il cardiologo Davide Terranova: "Per evitare tutto questo oltre alla ricerca, poiché le evidenze scientifiche su come evitare queste patologie sono importanti, è la parola "divulgazione" il miglior passepartout per aprire le porte a una vita più sana e lunga. La divulgazione effettuata in questo modo suscita stupore, emozione, producendo quell’imprinting necessario alla concreta applicazione del messaggio recepito. Davvero niente di più efficace. Spiegheremo come prevenire un malattia cardiovascolare alla luce delle recenti conoscenze mediche e come mantenere il benessere del cuore, quali sono oggi gli esami da fare, quale alimentazione a oggi risulta essere davvero efficace. Crediamo profondamente in questo grande progetto di comunicazione scientifica e siamo grati a enti, istituzioni o privati che fino ad oggi ci hanno sostenuto e permesso dsi realizzare 76 repliche in tutto il territorio nazionale. Tutte le repliche dello spettacolo andate in scena fino ad oggi, hanno realizzato il tutto esaurito, coinvolgendo in totale 70.000 persone".

Ermanno Pasolini