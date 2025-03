Primavera a caccia del bis. Ma il Monza non scherza

Sono rimaste da disputare le ultime nove giornate, in pratica è iniziata la volata finale nel campionato di Primavera 1. Il Cesena è in linea con l’obiettivo salvezza, la squadra allenata da Nicola Campedelli può vantare cinque punti di distacco dalla zona playout.

Certo non è il momento di adagiarsi sugli allori, anzi da adesso in poi le motivazioni oltre alla condizione fisica faranno davvero la differenza. Oggi, alle 13, al Centro Sportivo Monzello, i giovani bianconeri sono chiamati ad affrontare il Monza di Oscar Brevi che cercherà di allungare la striscia positiva visto che arriva da due vittorie consecutive.

I lombardi con 40 punti in classifica possono ancora coltivare l’ambizione di entrare nei playoff, obiettivo non facile da raggiungere dato che dovrebbero scavalcare ben quattro avversarie.

Si incontrano oggi due squadre che si assomigliano, almeno secondo quanto fanno capire i numeri, infatti il Monza ha segnato fin qui 53 reti, solo una in più rispetto al Cesena e ne ha incassate 55, due in più dei ragazzi del Cavalluccio.

Logico quindi aspettarsi una gara aperta come spesso succede, decisive saranno le qualità offensive delle due formazioni.

Oscar Brevi, tecnico del Monza, di sicuro non può schierare Timus Azarovs, il giovane difensore lettone infatti è squalificato. Arrivando agli aspetti tattici va detto che Brevi è solito adottare la difesa a tre, con cinque centrocampisti e due attaccanti puri, il migliore marcatore del Monza è Emanuele Zanaboni con 12 reti realizzate. Per quanto riguarda il Cesena ormai è ben consolidato lo schieramento con la difesa a quattro, tre centrocampisti che hanno il compito di pressare e rilanciare la manovra, un rifinitore dietro ai due attaccanti.

Non mancano di certo le opzioni a disposizione di Nicola Campedelli, specie dopo il ritorno di Giovannini che può disimpegnarsi bene come sta facendo dietro agli attaccanti e all’occorrenza come seconda punta. Anche a centrocampo ci possono essere più soluzioni con Ghinelli e Castorri che si contendono il ruolo di mezzala sinistra, lo stesso si può dire del ruolo di portiere con Montalti e Veliaj in lizza per la maglia da titolare. Coveri è stato, invece, convocato in prima squadra. Dirige Giuseppe Nucera della sezione di Palermo.

La classifica: Roma 61; Inter 59; Sassuolo 57; Fiorentina 56; Juventus 49; Milan 48; Lazio e Genoa 44; Hellas Verona 43; Lecce, Monza e Cagliari 40; Cremonese e Torino 36; Cesena 34; Atalanta 33; Bologna 29; Empoli 26; Sampdoria 18; Udinese 13.

È possibile seguire l’incontro su Sportitalia canale 60 del digitale o sull’applicazione di Sportitalia.

Roberto Daltri