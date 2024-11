Primavera di rigore. Battuta la Cremonese

Cesena

1

Cremonese

0

CESENA (4-3-1-2): Veliaj, Manetti (44’ st Abbondanza), Valentini, Gallea, Pitti, Ronchetti (32’ st Domeniconi), R. Campedelli (40’ st Zamagni), Arpino, Castorri (32’ st Ghinelli), Perini (32’ st Tosku), Coveri. All.: N. Campedelli.

CREMONESE (3-4-1-2): Malovec, Duca (44’ st Sivieri), Prendi, Triacca (38’ st Bielo Beata), Nahrudnyy (25’ st Zilio), Lordkipanidze, L’ottici Tessadri, Tosi, Spaggiari (25’ st Thiandoum), Ragnoli Galli, Gabbiani. All.: Pavesi.

Rete: 8’ pt Coveri su rig.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Note: espulso Arpino al 50’ st; ammoniti Lordkipanidze, Perini, Pitti; angoli 6 pari; recupero 7’ tutti nella ripresa.

Il nome in copertina è ancora quello di Valentino Coveri che dal dischetto del calcio di rigore ha segnato la sua nona rete, la quinta nelle ultime tre giornate, che ha permesso al Cesena di conquistare la seconda vittoria interna di fila. Ma c’è voluta una prestazione tosta da parte di tutta la squadra per resistere agli attacchi di una Cremonese che non ha mai desistito dal cercare il pareggio sfiorandolo in alcune circostanze.

Gli ospiti iniziano subito a spingere ma al primo affondo il Cesena trova l’episodio giusto per andare avanti: su cross teso di Castorri, il braccio troppo lontano dal corpo di Prendi spinge l’arbitro a concedere il rigore che Coveri con un rasoterra di destro trasforma. Il Cesena non si accontenta e prova a raddoppiare con Ronchetti ma Malovec si fa trovare pronto, poi la Cremonese riprende a macinare gioco ma non riesce a superare l’attenta difesa del Cesena e quando serve Veliaj ci mette del suo.

Nella ripresa Gabbiani prova a rispondere a Coveri con un pezzo di bravura ma la sua bella rovesciata viene respinta dalla traversa. I lombardi cercano fino alla fine l’azione buona per strappare almeno il pareggio. Nel finale gli animi si scaldano, Arpino viene espulso e arriva l’episodio che scatena le proteste degli ospiti. Al 52’ Gabbiani batte una punizione, Thiandoum sfiora la palla di testa e l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Con questo successo i bianconeri di mister Campedelli cancellano subito la sconfitta di Sesto San Giovanni con l’Inter e superano in classifica proprio la Cremonese. Domenica prossima altro impegno casalingo per i giovani bianconeri, questa volta contro il Genoa. Il fischio d’inizio è fissato alle 15.