"Pronti a gestire la struttura per cinque anni"

Da ora e fino al 31 luglio, il Carisport sarà sottoposto a una gestione provvisoria, affidata al Volley Club di Cesena. Nel frattempo il Comune lavora per assegnare un bando di durata quinquennale che dovrà partire dal primo agosto. "L’intento è tornare ad aprire di nuovo le porte in fretta, entro l’inizio di marzo – ha commentato Maurizio Morganti (nella foto), patron del Volley Club – ospitando le gare della prima squadra femminile in serie B1, ma non solo".

I mesi da qui a luglio passeranno velocemente, ma Morganti è già pronto a rilanciare: "Ci presenteremo di certo anche al nuovo bando. Lo dobbiamo prima di tutto alle persone che hanno lavorato e lavorano per noi. Siamo reduci da anni difficili: prima il covid, poi l’alluvione. Ora che il Carisport è stato interamente rinnovato è finalmente in grado di offrire il suo potenziabile migliore. Conosciamo la struttura, abbiamo contatti col territorio e vogliamo provare a essere protagonisti del suo rilancio. Sportivo e non. L’impianto è un gioiello con una capienza inferiore ai tremila posti: non è fatto per ospitare grandissimi eventi, ma le sue potenzialità sono tante".

l.r.