Prossimo anno scolastico . Elementari e medie con 1.419 alunni iscritti

Numeri importanti quelli che apriranno l’anno scolastico 2025-2026. Alle scuole elementari e medie di Cesena saranno infatti iscritti 1.419 bambini e ragazzi. Di questi, sono 622 le bambine e i bambini cesenati che il prossimo settembre faranno il loro passaggio in prima elementare dando avvio al percorso di studi che segue alla scuola dell’infanzia. Ben 797 ragazze e ragazzi proseguiranno invece gli studi alla scuola secondaria di primo grado. Sono questi i dati raccolti dall’Ufficio Scuola del Comune di Cesena a conclusione del periodo dedicato alle iscrizioni.

"Lavorare all’avvio del prossimo anno scolastico – commenta l’assessora alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – ci dà modo di tracciare con largo anticipo il nuovo percorso di studi che intraprenderanno oltre 1.400 bambini e ragazzi residenti a Cesena. In queste settimane, continueremo a confrontarci con le dirigenze scolastiche delle scuole elementari e medie, e non meno alle secondarie di secondo grado, con insegnanti e famiglie, in relazione alla costituzione delle classi e a tutto ciò che attiene al piano didattico compreso il tempo pieno, importante esperienza che va incontro ai bisogni delle famiglie".

"Immancabile sarà poi – prosegue l’assessora – il confronto con il Provveditorato regionale a cui chiederemo di mantenere tutte le classi nei 24 plessi della scuola primaria. All’Ufficio scolastico provinciale invece chiederemo di confermare un numero congruo di alunni per classe al fine di preservare l’impostazione didattico-formativa e di consentire agli insegnanti di dedicarsi alla formazione di ciascun studente. Abbiamo bisogno di una scuola che formi, che includa e che si rivolga al singolo al fine di valorizzare la persona elevando le conoscenze e le competenze".