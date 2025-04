’Prove artistiche di Costituzione’ in mostra a Palazzo del Capitano

Domani, alle 11.30, a Palazzo del Capitano a Bagno, inaugurazione della mostra "Prove artistiche di Costituzione. Segni e colori per la Costituzione Italiana". Saranno presenti il sindaco di Bagno Enrico Spighi, Ines Briganti di Istoreco, Robert Lolli del Liceo Righi di Bagno, Orlando Piraccini curatore dell’esposizione. Interverranno gli studenti del liceo. Con l’ospitalità del Comune di Bagno, prosegue il percorso itinerante in ambito romagnolo dell’esposizione d’arte promossa dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena in occasione della Festa della Costituzione, organizzata nella primavera scorsa a Cesena da IstorecoFC e da enti e associazioni del territorio locale. In rassegna figurano 40 opere di 33 noti artisti romagnoli, appositamente realizzate per l’occasione. Catalogo illustrato a cura di Orlando Piraccini, con scritti di Gianfranco Pasquino ed Ines Briganti. Mostra aperta dal 16 aprile al 10 maggio 2025.