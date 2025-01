Provinciale 11 a Ca’ di Quaiotto, lunedì il collaudo statico

Proseguono celermente i lavori sulla strada provinciale 11, in località Ca’ di Quaiotto, nel comune di Sogliano. Lunedì 20 gennaio verrà effettuata la prova di carico sulle strutture a sbalzo realizzate e il collaudo statico. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in totale sicurezza, sarà necessario chiudere temporaneamente la strada al traffico veicolare dalle 9 alle 11, ma i pedoni e i ciclisti potranno transitare senza restrizioni. Dopo il collaudo, a partire dal giorno successivo, la strada rimarrà aperta al traffico a senso unico alternato sul bypass esistente, per consentire il ripristino delle condotte acqua e gas con circa 10 giorni lavorativi. Al termine dei lavori sulle condotte dell’acqua e del gas, l’impresa appaltatrice tornerà in cantiere per completare le opere di regimazione delle acque meteoriche e il ripristino della pubblica illuminazione. Entro, indicativamente, metà febbraio, la strada verrà riaperta al traffico su entrambe le corsie. In seguito, saranno eseguite le opere di protezione della scarpata e, infine, il ripristino della pavimentazione stradale. Dice Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo e consigliera provinciale alla viabilità cesenate: "Ringraziamo l’amministrazione comunale di Sogliano e tutti i cittadini per la grande collaborazione e la comprensione manifestata durante le fasi dei lavori. Entro la primavera il cantiere arriverà a conclusione e sarà restituita una strada sicura e completamente fruibile". Ha aggiunto Enzo Lattuca, presidente della provincia: "Nel frattempo proseguiamo il programma di interventi di ricostruzione. Abbiamo incontrato il comune di Sogliano per condividere i progetti preliminari dei prossimi cantieri sulle provinciali 9 Cesena Sogliano, 13 Uso, 79 Rio Petra, 85 Fondovalle Rubicone, 88 Alto Uso per un investimento di 12.150.000 euro".