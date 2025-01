Può arrivare Saric. Biglietti in prevendita

Settimana corta per il Cesena che già venerdì sera – si gioca alle 20.30 – è chiamato all’impegno di Genova contro la Sampdoria. E’ iniziata ieri mattina la preparazione al match con l’allenamento a Villa Silvia che ha visto una seduta differenziata tra chi è sceso in campo contro il Cittadella, solo esercizi di scarico, carico più intenso e partitella finale invece per tutti gli altri. Assente il solo Siano, sempre alle prese con un problema alla caviglia che si porta dietro da prima della sosta.

Iniziata ieri anche la prevendita per il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris. I biglietti sono disponibili fino a giovedì, alle 19, sul circuito TicketOne, sia online che nei punti vendita abilitati, ed inoltre presso il Coordinamento Clubs Cesena (orari di apertura dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).

Sul fronte mercato, la priorità è operare in uscita ma già in settimana è attesa la fumata bianca per l’arrivo di un centrocampista: Saric (Palermo) in pole, l’alternativa è Majer (Cremonese). Matteo Piacentini continua ad essere corteggiato da Triestina, Vicenza e Trapani, ma anche oltre squadre, sempre di C, avrebbero chiesto informazioni, situazione però ancora in stallo. Nessuna richiesta invece per Riccardo Chiarello, anche lui nella lista dei partenti.

