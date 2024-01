Quarta sconfitta di fila per la Futsal

È un momento sempre più complicato per la Futsal Cesena che con la quarta sconfitta di fila sprofonda nelle zone pericolosissime della classifica. Netto il 5-2 incassato a Roma contro la Lazio che peggiora ulteriormente il periodo negativo iniziato nell’ultimo incontro del 2023 con il Molise; tutte sconfitte, 16 reti incassate e 6 realizzate. Nella prima frazione i romagnoli erano riusciti con Jamicic a pareggiare il vantaggio di Filipponi poi in 30 secondi un black out che si ripete spesso: doppietta del bomber Lupi e tutto è diventato ancora più difficile.

Futsal Cesena: Montalti, Dentini, Gardelli, Pieri, Jamicic, Nardino, Barracani, Nuzzi, Zandoli, Venturini, Butturini, Nilmar. Marcatori primo tempo: 4’40’’ Filipponi, 8’20’’ Jamicic, 14’40’’ e 15’06’’ Lupi. Marcatori ripresa: 4’ Jamicic, 13’39’’ Bertinelli, 14’47’’ Gedson.