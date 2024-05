Questa sera il confronto pubblico fra i due candidati a sindaco

GAMBETTOLA

Questa sera, a partire dalle 20,30, nella Sala Fellini, con l’organizzazione della Cna Rubicone, si svolgerà il confronto pubblico tra i due candidati sindaci alle elezioni comunali dell’ 8 e 9 giugno che vedranno sfidarsi Eugenio Battistini e Denis Togni. Entrambi sono molto conosciuti a Gambettola in quanto da molti anni e a più riprese sono stati impegnati nella amministrazione pubblica della città e nelle associazioni del volontariato. Eugenio Battistini, 63 anni, è responsabile area Relazioni istituzionali di Confartigianato Federimpresa di Cesena. Già capogruppo di maggioranza nel secondo mandato di Iader Garavina e vicesindaco con delega al Bilancio nella Giunta guidata da Roberto Sanulli dal 2014 al 2019. E’ il candidato sindaco dello schieramento di Centrosinistra con la lista "Cittadini per Gambettola", lo stesso schieramento che ha amministrato Gambettola negli ultimi cinque anni con la sindaca Letizia Bisacchi. Denis Togni, 47 anni, socio artigiano in officina auto, è il candidato sindaco del Centrodestra, è l’esponente più rappresentativo della Lega a Gambettola, vanta più di 20 anni di impegno politico, più volte eletto in consiglio comunale sui banchi della opposizione, si è dimesso per guidare a pieno titolo l’associazione Amici della Scuola. Togni ha presentato domenica scorsa la sua lista "Uniti per Gambettola" che si propone di assumere la guida del Comune dopo decenni di amministrazioni di centrosinistra. Stasera i due si confronteranno pubblicamente e potranno così presentare anche il loro programma elettorale.

Vincenzo D’Altri